Samsung Galaxy F15 5G ufficiale con MEGA batteria da 6000mAh

Samsung Galaxy F15 5G è il nuovo smartphone economico che, proprio oggi, il colosso sudcoreano ha presentato al pubblico. Si tratta del dispositivo più conveniente dell’azienda, che riceverà quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo.

Nonostante il prezzo contenuto, Samsung Galaxy F15 5G è dotato di un ampio display OLED con elevato refresh rate, ricarica rapida, connettività 5G ed una batteria enorme (forse l’unico vero elemento distintivo rispetto al Galaxy A15).

Caratteristiche e prezzo di Samsung Galaxy F15 5G

Samsung Galaxy F15 5G monta uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ ed un refresh rate di 90Hz. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 6.000mAh e supporta la ricarica rapida a 25W. Utilizza il processore MediaTek Dimensity 6100+, 4GB/6GB di RAM, 128GB di memoria interna ed uno slot per schede microSD. Il sistema operativo a bordo è Android 14, basato su One UI 6.0, e dovrebbe essere aggiornato fino ad Android 18.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy F15 5G è dotato di un sensore principale da 50MP con autofocus e VDIS. Rispondono all’appello anche una fotocamera ultrawide da 5MP ed una lente macro da 2MP. Nella zona frontale, invece, lo smartphone, dispone di una selfie camera da 13MP. Sia le fotocamere posteriori che quella anteriore consentono la registrazione dei video in FullHD (1080p) a 30 fps.

Fra le altre caratteristiche tecniche ricordiamo poi il GPS, lo slot per il Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, porta USB Type-C e jack per cuffie da 3,5 mm. Samsung Galaxy F15 5G, per il momento, sarà disponibile in pre-ordine solo sul mercato indiano a prezzi variabili da INR 15.999 (177 euro) a INR 16.999 (188 euro), in base alla configurazione di memoria, e senza caricatore incluso nella confezione (potrà essere acquistato separatamente). Il diretto “corrispettivo europeo”, ossia Samsung Galaxy A15, lo trovate invece scontato su Amazon a poco più di 150 euro.