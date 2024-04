Samsung Galaxy Chromebook Go: oggi al MINIMO storico (236€)

Samsung Galaxy Chromebook Go, tra i portatili in sconto su Amazon, si distingue per l’ineccepibile qualità costruttiva e per un equipaggiamento software in grado di rispondere ad ogni necessità di studio, lavoro e svago. Anche sotto il profilo estetico, il terminale non passa certo inosservato: prestazioni ed eleganza in un solo prodotto.

Prima che la promozione giunga al termine, cogli al volo quest’opportunità e completa il tuo acquisto su Amazon: grazie ad uno sconto a sorpresa del 9%, Samsung Galaxy Chromebook Go potrà essere tuo ad un prezzo di soli 236 euro.

Prezzo in calo per Samsung Galaxy Chromebook Go

Un Chromebook estremamente sottile e leggero, per garantire la totale portabilità in favore di chi è sempre in movimento. A bordo troviamo una solida cerniera, che può essere ruotata fino a 180°. La medesima resistenza caratterizza l’apparecchio in toto, grazie a materiali in grado di reggere efficacemente ad urti e cadute accidentali.

Interfaccia semplice ed intuitiva, per un utilizzo immediato da parte di chiunque. Ottime performance dal punto di vista della connettività, con il supporto del velocissimo Wi-Fi 6. Nessun problema di durata: merito di una batteria che assicura fino a 12 ore in funzionamento, l’ideale per coprire un’intera giornata.

Prima che le unità a disposizione finiscano, ascolta l’istinto e salva nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Chromebook Go al prezzo più basso di sempre: lo riceverai a casa prestissimo e senza spese di consegna.