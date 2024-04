Samsung Galaxy Book 3 in offerta a 516€ su Amazon, è un BEST BUY (anche in 12 rate)

Il Samsung Galaxy Book 3 è il notebook da comprare oggi. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il laptop di Samsung al prezzo scontato di 516 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la variante con processore Intel Core i5-1335U, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare che gli utenti Amazon selezionati hanno la possibilità di acquistare il notebook in 12 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Book 3: a questo prezzo è il notebook da prendere

Il Samsung Galaxy Book 3 è il notebook giusto per chi cerca un modello economico ma con ottime specifiche e una qualità costruttiva premium. La scheda tecnica include il processore Intel Core i5-1335U affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.

Da notare anche che il notebook è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. C’è poi una tastiera full size con layout italiano. La dotazione di porte è completa, con HDMI, USB-A e USB-C. Il sistema operativo è Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Book 3 con un prezzo scontato di 516 euro. Il notebook in questione è disponibile anche con pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito, ed è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.