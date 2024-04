Il PC portatile di ASUS a 199€ è una BOMBA!

Quest’offerta è riservata a coloro che cercano un PC portatile per un utilizzo universitario o compiti classici come la navigazione web. Il suo nome è ASUS Chromebook CX1 e, prima di scoprire le caratteristiche, ti basterà sapere che il suo prezzo si attesta sui 199,00€!

Tutte le caratteristiche del portatile ASUS

Sotto il cofano, l’ASUS Chromebook CX1 nasconde un processore Intel Celeron N4500, che garantisce prestazioni fluide e reattive. I 4GB di RAM e i 64GB di memoria eMMC si combinano per offrire un’esperienza di multitasking efficiente e uno spazio di archiviazione ampio per tutti i tuoi file essenziali. La grafica Intel UHD Graphics 600 completa il quadro con una riproduzione video fluida e immagini di qualità altissima.

Il sistema operativo di questo PC è il ChromeOS di Google, il quale ti offre un’esperienza utente intuitiva. Con l’accesso al Chrome Web Store, avrai a disposizione un universo di app per ogni tua esigenza, dalla produttività all’intrattenimento. E con aggiornamenti costanti, ChromeOS si impegna a mantenere i tuoi dati al sicuro con le ultime funzionalità e patch di sicurezza.

Quando si tratta di autonomia, questo portatile brilla con una batteria che offre fino a 10 ore di durata. Ma a chi è adatto questo PC? Sicuramente per gli studenti in cerca di un laptop leggero ma potente per le loro esigenze scolastiche, per professionisti che richiedono un dispositivo affidabile per la gestione quotidiana del lavoro, e per utenti che desiderano un laptop sicuro e facile da usare per navigare sul web e per l’intrattenimento.

Prendi subito il tuo ASUS Chromebook CX1 a un prezzo folle: solo 199,00€!