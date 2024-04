Samsung Galaxy C55 5G ufficiale: spicca il retro in simil pelle

Circa un mese fa vi avevamo parlato del possibile ritorno della serie Samsung Galaxy C, con un nuovo modello che avrebbe presidiato la fascia bassa del mercato adeguandosi alle attuali esigenze degli utenti.

Proprio ieri, nel più totale silenzio, l’azienda sudcoreana ha ufficializzato il suo Samsung Galaxy C55 di cui ora analizzeremo più nel dettaglio la scheda tecnica.

Samsung Galaxy C55 5G: caratteristiche e prezzo

Samsung Galaxy C55 5G si distingue per i nuovi pannelli posteriori in simil pelle, disponibili nelle varianti arancione e nero. Presenta un display piatto con fotocamera frontale al centro e cornici non uniformi, comuni per la fascia di prezzo. Sul retro, le tre fotocamere sono disposte verticalmente nell’angolo in alto a sinistra. La struttura metallica del telefono ospita tutti i pulsanti fisici sul lato destro. La texture in pelle sul retro e le cuciture sono chiaramente visibili su entrambi i modelli.

Samsung ha equipaggiato il Galaxy C55 5G con un SoC Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB/12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il display Super AMOLED FullHD+ da 6,7 pollici domina la zona frontale, mentre la batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica cablata da 45 W ma non quella wireless. La configurazione fotografica comprende una lente principale da 50 megapixel, affiancata da un sensore ultrawide da 8 megapixel e da una macro a 5 megapixel. Anche la fotocamera selfie è degna di nota, grazie ai suoi 50 megapixel di risoluzione.

In Cina, Samsung Galaxy C55 5G è disponibile nelle versioni con 8 GB e 12 GB di RAM, ai rispettivi prezzi di CNY 1.999 (258€) e CNY 2.299 (297€). È possibile che questo smartphone resti un’esclusiva del mercato cinese, ma non si esclude che possa raggiungere altre zone geografiche con denominazioni diverse. In attesa di scoprire le strategie della società, potrebbe interessarvi sapere che Samsung Galaxy A34 5G è invece disponibile su Amazon con uno sconto esclusivo del 42%, che fa crollare il prezzo ad appena 271€.