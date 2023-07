Samsung Galaxy Buds Live: risparmia subito 104€ su eBay

Oggi la qualità la paghi 104 euro in meno grazie a eBay. Corri subito per assicurarti i Samsung Galaxy Buds Live a un prezzo incredibilmente basso e vantaggioso. Mettili in carrello a soli 65 euro, invece di 169 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca che non puoi lasciarti scappare. Tra l’altro con eBay hai anche due vantaggi inclusi in questo ordine.

La consegna gratuita che è inclusa nell’offerta, con spedizione veloce direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di acquisto. La possibilità di pagare in 3 comode rate tasso zero con un click da soli 23 euro al mese. Prima rata subito e poi nei due mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal “Paga in 3 Rate” come metodo di pagamento.

Samsung Galaxy Buds Live: auricolari premium a prezzo top

Questo è il momento giusto per acquistare i Samsung Galaxy Buds Live. Questi auricolari premium sono stati realizzati pensando a comodità e qualità. La loro forma ergonomica, senza tappi in-ear, aderisce perfettamente alle tue orecchie per un comfort speciale anche tutto il giorno. I driver installati, i tre microfoni integrati e la Cancellazione Attiva del Rumore offrono un suono speciale e chiamate eccellenti.

Acquistali subito a soli 65 euro, invece di 169 euro. Sappi che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.