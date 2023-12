Samsung Galaxy Buds FE: con soli 69€ acquisti la MAGIA

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari True Wireless Stereo di nuova generazione, che siano sì potenti ma anche estremamente piccoli e compatti, vogliamo proporvi gli ottimi Galaxy Buds FE di Samsung che, grazie al prezzo di vendita di soli 69,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, rappresentano una delle soluzioni più interessanti in commercio. Nello specifico, il modello che vi segnaliamo è quello in colorazione bianca.

Samsung Galaxy Buds FE: ecco perché acquistarli

Per farla breve, si tratta di cuffiette Bluetooth facenti parte della line-up “Fan Edition” del colosso sudcoreano; sono state presentate pochissimi mesi fa e hanno un design ereditato dalle “sorellone maggiori”; sono comode ed ergonomiche, hanno i controlli touch, dispongono dell’ANC e hanno i gommini in silicone morbidi che assicura uno vestibilità perfetta oltre ad un’aderenza senza eguali.

Andiamo con ordine: i Galaxy Buds FE permettono anche di avere un sound ricco con bassi profondi e potenti. Il merito è degli speaker di nuova generazione ma c’è anche il supporto all’ANC (la cancellazione attiva del rumore) che vi farà dimenticare le distrazioni esterne; questa feature è particolarmente indicata nel traffico (ma solo se siete sui mezzi pubblici o in posti dove non mettete a rischio la vostra vita perché sì, isolano parecchio). L’autonomia poi è spaziale: oltre 30 ore grazie anche al case di ricarica che sfrutta la USB Type-C per ricaricarsi. Infine, sappiate che ci sono i comandi touch super intuitivi che vi faranno passare agevolmente da una canzone all’altra.

I Galaxy Buds FE vengono venduti e spediti da Amazon a soli 69,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciateveli sfuggire e prendeteli adesso; con la consegna celere li riceverete anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Fate presto a non lasciateveli sfuggire ma non pensateci troppo: a questa cifra potrebbero andare “sold out” a breve.

