Samsung Galaxy Buds FE a soli 69,99€ su Amazon: i migliori auricolari da comprare ADESSO

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari True Wireless Stereo veramente speciali; si chiamano Samsung Galaxy Buds FE e dispongono di features assurde, godono della cancellazione attiva del rumore (ANC), hanno i gommini super ergonomici e vantano ben tre microfoni, perfetti per le chiamate e le videocall in alta qualità. Hanno perfino i controlli touch sugli steli. Insomma, capite bene che sono eccellenti e adesso, il modello in colorazione Graphite si porterà a casa al prezzo strepitoso di soli 69,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 109,00€. Non lasciatevi sfuggire questa promozione speciale; a questa cifra sono cuffiette da prendere al volo, ma siate veloci.

Samsung Galaxy Buds FE su Amazon: prendili ora

Con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito, potrete farvi consegnare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano e, non di meno, avrete accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Si può anche dilazionare l’importo in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Partiamo la disamina parlando del design super compatto ed ergonomico, con alette comode e gommini in silicone in-ear che servono per migliorare il comfort sonoro. In confezione troverete comunque diversi gommini che si adegueranno alle vostre orecchie. I bassi saranno profondi così vi godrete di un sound ricco, con bassi profondi e potenti. Il merito sarà dello speaker a una via di casa Samsung e in più disporrete dell’ANC, ovvero la cancellazione attiva del rumore di nuova generazione. Ottima poi l’autonomia complessiva di trenta ore con una singola carica. A soli 69,99€ sono da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.