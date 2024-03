Samsung Galaxy Buds FE: a soli 69,00€ sono auricolari PERFETTI

Se stavate aspettando il momento perfetto per acquistare dei nuovi auricolari True Wireless Stereo da utilizzare in abbinata con il vostro smartphone Android, oggi vogliamo consigliarvi gli ottimi Samsung Galaxy Buds FE che, nella loro iterazione color “Graphite” si portano a casa al prezzo spettacolare di soli 69,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Parliamo di un prodotto sensazionale, dotato di cancellazione attiva del rumore (ANC), con tre microfoni a bordo, controlli touch sullo stelo, e in grado di fornire una qualità sonora ineccepibile con alti cristallini, medi nitidi e bassi corposi. Capite bene con che un costo così irrisorio non potete certo ignorarli, e se poi possedete un telefono di Samsung, sappiate che potrete anche sfruttare l’ecosistema dei gadget del brand sudcoreano.

Samsung Galaxy Buds FE: in offerta speciale su Amazon

I Samsung Galaxy Buds FE presentano un design minimale ed elegante, compatto e sono anche, allo stesso tempo, super ergonomici. Non affaticano l’orecchio e donano comfort anche se vengono utilizzati per ore ed ore. In confezione troverete i pratici gommini in diverse taglie così trovare la giusta aderenza.

A livello qualitativo potrete usufruire di bassi profondi e potenti grazie allo speaker a una vita e potrete anche attivare la cancellazione attiva del rumore per immergervi nella vostra musica (o nell’ascolto di ciò che più amate) in tranquillità e senza distrazioni esterne. Hanno poi un’autonomia eccezionale di 30 ore con una singola carica, grazie anche al case di ricarica. Dulcis in fundo, segnaliamo che ci sono i comandi touch intuitivi sullo stelo delle gemme.

I Samsung Galaxy Buds FE sono auricolari pazzeschi che potete acquistare oggi su Amazon al prezzo speciale di soli 69,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderli adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.