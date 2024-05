Huawei MateBoook D 16, il prezzo crolla a soli 584€ (era 899€): best buy assoluto

L’Huawei MateBook D 16 è un laptop che unisce prestazioni potenti e un design elegante, diventando una scelta eccellente per chi cerca un notebook versatile e performante. Con il suo schermo da 16 pollici, un IPS con risoluzione di 1920 x 1200 pixel, offre un’esperienza visiva immersiva e confortevole, ideale per lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: con lo sconto del 35%, lo paghi solamente 584€ anziché quasi 900€. Se cerchi un laptop da lavoro leggero e con ottime specifiche, noi ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello. Difficile trovare un migliore bilanciamento tra prezzo e prestazioni.

Equipaggiato con processori Intel Core i5 di 12a generazione, e 16GB di RAM LPDDR4x, il MateBook D 16 offre prestazioni fluide per una vasta gamma di applicazioni. E’ progettato per vincere davvero ogni sfida. Il modello protagonista di questa offerta è anche equipaggiato con un SSD da 512GB, che offre spazio a sufficienza per archiviare un gran numero di file e programmi.

La batteria è impressionante: 70Wh, per un totale di circa 13,5 ore di utilizzo intensivo. La ricarica rapida con adattatore USB-C da 65W garantisce tanta autonomia in pochi minuti.

Il MateBook D 16 si distingue per il suo equilibrio tra potenza, autonomia e qualità costruttiva. Un eccellente laptop, che a meno di 600€ diventa semplicemente un best buy da non farti assolutamente scappare: acquistalo subito prima che termini l’offerta.