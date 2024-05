PREZZO più BASSO di sempre per il MacBook Air (M2) pagabile anche a rate!

L’Apple MacBook Air con chip M2 è uno dei portatili più potenti mai usciti. In grado di portare a termine lavori pesantissimi in pochi secondi (come il render di video 4K), ti permetterà di avere tutto ciò che ti serve sempre con te. E se ti dicessimo che in questo momento potresti prenderlo al prezzo più basso di sempre? Sì, perché grazie allo sconto Amazon crolla a 1.291,56€, anziché i classici 1.649,00€!

Tutte le caratteristiche di Apple MacBook Air con chip M2

Realizzato con un guscio in alluminio 100% riciclato, questo capolavoro di ingegneria è tanto leggero quanto resistente, un compagno ideale per chi è sempre in movimento. E al suo interno batte il chip M2, una meraviglia di efficienza che trasforma ogni compito in un’esperienza fluida e veloce. Dotato di una CPU 8-core e una GPU 10-core, affiancate da 8GB di memoria RAM, questo computer è una centrale di potenza che ti permette di fare tutto ciò che hai in mente. E l’autonomia è un altro punto di forza con fino a 18 ore di durata della batteria!

Sul frontale troviamo il magnifico display Liquid Retina da 15,3 pollici, con 500 nit di luminosità, una gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori che rendono ogni immagine perfetta. Progettato per stupire, il display ha angoli arrotondati che seguono le eleganti linee del dispositivo, offrendo una superficie di visualizzazione incredibilmente ampia.

Anche essendo privo di ventole, questo portatile garantisce un raffreddamento perfetto, mantenendolo silenzioso anche sotto stess!

Prendi subito Apple MacBook Air con chip M2 al prezzo più basso di sempre: solo 1.291,56€ grazie alle sconto del 22%. E ti ricordiamo che, con l’opzione di pagamento Cofidis, potrai prenderlo anche a rate!