Samsung Galaxy A56: le nuove immagini mostrano un design inaspettato

Le ultime immagini del Samsung Galaxy A56, trapelate grazie all’ente di certificazione cinese TENAA, rivelano un design che sorprende per le sue linee: un chiaro richiamo al Galaxy Note 10 ma con un’estetica più raffinata.

A differenza dei futuri smartphone premium della serie Samsung Galaxy S25, che dovrebbero presentare obiettivi fotografici separati, il Galaxy A56 sfoggia un’isola che contiene tutti i sensori, delineata da un sottile bordo che rievoca appunto il design del Note 10. Questa scelta stilistica lo rende diverso e sicuramente più particolare rispetto ad altri modelli della stessa fascia di prezzo.

Samsung Galaxy A56: un design tra passato e modernità

Immagini

La scocca del telefono sembra realizzata con una struttura in metallo: caratteristica già vista con il modello precedente. Le cornici che circondano il display, invece, non sembrano molto diverse rispetto al Samsung Galaxy A55 e questo potrebbe deludere chi si aspettava un aggiornamento in tal senso. D’altro canto, il retro dello smartphone promette un aspetto più elegante e di qualità rispetto ai competitor di pari categoria. Il colore mostrato nelle immagini sembra essere un blu scuro ma, trattandosi di un prototipo, l’aspetto finale potrebbe riservare delle sorprese.

Dal punto di vista delle prestazioni, si vocifera che Samsung Galaxy A56 verrà equipaggiato con il chip Exynos 1580, che dovrebbe garantire un incremento di velocità ed una migliore efficienza della GPU, con un aumento del 37% rispetto alle performance dei “vecchi" modelli. Le indiscrezioni tirano in ballo anche la presenza del Bluetooth 5.4 e, soprattutto, di ben sei o sette anni di aggiornamenti software: un dettaglio che pone questa unità in diretta competizione con il Pixel 8a. Si parla inoltre del supporto per la ricarica rapida, un’altra caratteristica tipica anche nei modelli di punta.

Il lancio del Galaxy A56 è previsto per la prossima primavera, indicativamente a marzo, con il sistema operativo personalizzato da One UI 7.0. Dunque, lo smartphone Samsung ha tutte le carte in regola per competere nella fascia medio-alta: bel design, un supporto software prolungato e prestazioni degne di nota.