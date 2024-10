Samsung Galaxy A56: dite pure addio alla fotocamera selfie da 32MP

Nonostante il lancio del Samsung Galaxy A56 sia previsto tra qualche mese, sono già trapelati interessanti dettagli sulle specifiche tecniche, in particolare sulla fotocamera e sulle prestazioni.

I precedenti modelli di questo smartphone Samsung di fascia medio-alta hanno riscosso un enorme successo di pubblico, è quindi comprensibile che la curiosità circa la nuova unità sia piuttosto alta.

Samsung Galaxy A56: cosa sappiamo al momento

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si prevede che Samsung Galaxy A56 manterrà un setup simile ai predecessori, con una fotocamera principale da 50 MP, affiancata da un obiettivo ultrawide da 12 MP ed un obiettivo macro da 5 MP. La vera novità dovrebbe riguardare la fotocamera frontale: pare che Samsung stia valutando di sostituire il vecchio sensore da 32 MP con uno da 12 MP, migliorando così la resa dei selfie in condizioni di bassa luminosità, nonostante il calo dei megapixel.

Dal punto di vista delle prestazioni, Samsung ha avviato i test di un nuovo processore contrassegnato dal codice S5E8855 e denominato “Santa”: probabilmente sarà l’Exynos 1580. Questo chip dovrebbe rappresentare un passo in avanti rispetto all’Exynos 1480, già utilizzato sul Samsung Galaxy A55 e che si era distinto per prestazioni significativamente migliorate rispetto alle unità precedenti. I primi benchmark del Galaxy A56, presenti su Geekbench, indicano punteggi di 1341 in single-core e 3836 in multi-core, in linea con le performance del popolare Snapdragon 888 di Qualcomm che nel 2021 ha alimentato molti top di gamma.

Un’altra novità rilevante riguarda gli aggiornamenti software: Samsung è pronta ad implementare anche sul Galaxy A56 la politica di supporto a lungo termine, che è già prevista per altri smartphone come Samsung Galaxy A16, garantendo sei anni di aggiornamenti di sicurezza e sei aggiornamenti principali di Android. Infine, per quanto riguarda il prezzo, non ci sono ancora conferme ufficiali ma per Samsung Galaxy A56 si prevede una cifra compresa tra i 450 ed i 500 euro.