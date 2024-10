Samsung Galaxy A56 avrà un chip già visto su molti top di gamma

Samsung Galaxy A56 è senza dubbio uno dei futuri smartphone di fascia media su cui i consumatori ripongono le maggiori aspettative, soprattutto considerando il successo dei modelli precedenti.

L’azienda sta già mettendo alla prova il dispositivo, come tipicamente avviene in prossimità del lancio. Infatti, una recente fuga di notizie conferma l’avvistamento del Samsung Galaxy A56 nel database di Geekbench, il che permette di apprendere ulteriori dettagli circa le specifiche tecniche.

Samsung Galaxy A56: cosa sappiamo al momento

I precedenti rumor suggerivano che Samsung Galaxy A56 sarebbe stato equipaggiato con il nuovo processore Exynos 1580: la notizia è ora confermata grazie ai risultati di Geekbench. Le potenzialità del SoC sono state messe alla prova su di uno smartphone che, senza particolari dubbi, dovrebbe essere proprio l’A56:

L’Exynos 1580 è stato progettato per offrire prestazioni simili a quelle dello Snapdragon 888, un processore che ha alimentato molti top di gamma del 2021. Questo suggerisce che Samsung Galaxy A56, pur essendo un telefono di fascia media, dovrebbe vantare prestazioni piuttosto elevate, al punto da paragonarlo ai flagship di qualche anno fa.

Nei test di Geekbench, l’Exynos 1580 ha ottenuto un punteggio di 1341 in single-core e 3836 in multi-core: risultati equiparabili a quelli ottenuti dallo Snapdragon 888 circa tre anni fa. Inoltre, Samsung Galaxy A56 è qui identificato con il numero di modello SM-A566B, dove la lettera “B” indica una versione destinata al mercato globale.

Oltre al Galaxy A56, Samsung sta lavorando su altri modelli della serie Galaxy A, in relazione ai quali non sono però emerse notizie di particolare rilievo: tra questi smartphone va senza dubbio menzionato il Galaxy A16, che dovrebbe riuscire a conquistare una degna posizione nella fascia entry level, al pari dei suoi predecessori. In generale un possibile lancio della nuova serie Galaxy A di Samsung, con annesso il Galaxy A56, è previsto per il primo trimestre del 2025, con maggiore probabilità nel mese di marzo.