Samsung Galaxy A56 5G sarà il nuovo king della fascia media

Samsung è ben consapevole dell’enorme curiosità del pubblico circa i suoi prossimi smartphone della serie Galaxy S25. Tuttavia, l’azienda non dimentica la fascia media del mercato.

Dopo il successo del Galaxy A55, sarebbero già in corso i preparativi per il lancio del nuovo Samsung Galaxy A56 5G: un dispositivo che promette netti miglioramenti rispetto al predecessore, sia in termini di performance che di funzionalità.

Samsung Galaxy A56 5G: cosa sappiamo al momento

Il telefono è stato recentemente avvistato nel database IMEI con il numero di modello SM-A566B/DS. Uno degli aspetti più interessanti di Samsung Galaxy A56 5G è l’integrazione del processore Exynos 1580, assieme alla potente GPU Xclipse 540: questi componenti dovrebbero garantire un’esperienza di utilizzo ancora più immediata e veloce rispetto al Galaxy A55, sia per l’uso quotidiano che per il gaming. Inoltre, la presenza di una Neural Processing Unit (NPU) determinerà significativi passi in avanti circa le funzioni di intelligenza artificiale fruibili con questo smartphone.

I benchmark preliminari confermano come Samsung Galaxy A56 5G sia in grado di ottenere risultati superiori rispetto al Galaxy A55, con 1046 punti nel test single core e 3678 nel test multi core, indicando una maggiore efficienza nel multitasking e nella gestione delle applicazioni più esigenti. Il telefono verrà inoltre lanciato con Android 15, posizionandosi come uno dei primi modelli ad includere questa nuova versione del sistema operativo.

Dal punto di vista estetico e costruttivo, si prevede un display Super AMOLED FullHD+ da 6,6 pollici, con una luminosità massima di 1.000 nit, capace di offrire colori vivaci ed un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Samsung Galaxy A56 5G dovrebbe poi includere una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 MP, una lente ultra grandangolare da 12 MP ed un sensore di profondità da 5 MP, mentre la fotocamera frontale si preannuncia da 32 MP. Infine, la batteria da 5000 mAh, abbinata al sistema di ricarica rapida da 25W, si spera possa garantire un’autonomia sufficiente per coprire l’intera giornata, anche con utilizzo intenso.

Al momento non abbiamo altre anticipazioni riguardanti Samsung Galaxy A56 5G ma non esiteremo a condividere con voi tutte le prossime novità e conferme sulla scheda tecnica dello smartphone, oltre che riguardo a prezzo e possibile data di uscita.