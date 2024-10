Samsung Galaxy A16: tutte le colorazioni in queste nuove immagini

Samsung è pronta a lanciare un nuovo smartphone economico della gamma A: parliamo di Samsung Galaxy A16, disponibile nelle varianti LTE e 5G, come i suoi predecessori.

Samsung Galaxy A16: ormai manca pochissimo

Il sito Ytechb conferma che Samsung Galaxy A16 sarà disponibile in tre colori per entrambe le varianti. Nero, grigio e verde chiaro per la versione LTE:

Immagini

Continuiamo con Blue Black, Gray e Light Green per il modello 5G:

Immagini

Il design del Samsung Galaxy A16 riprende quello del modello precedente, con uno schermo piatto ed un notch a goccia nella parte superiore. Tuttavia, la variante 5G si distingue per un profilo più sottile e un pannello posteriore lucido, che conferisce un aspetto più moderno al dispositivo. Entrambi i modelli dovrebbero essere lanciati con almeno 128 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Samsung Galaxy A16 5G sarà equipaggiato con un chipset MediaTek Dimensity 6300, mentre la versione LTE monterà l’Exynos 1330. Il telefono dovrebbe arrivare sul mercato con almeno 4 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh, garantendo una buona autonomia. Sul retro, il dispositivo includerà una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP.

La versione 5G del Samsung Galaxy A16 sarà poi caratterizzata da un display FHD+ da 6,7 pollici con una frequenza d’aggiornamento di 90 Hz, offrendo una maggiore fluidità delle immagini durante l’uso. Saranno poi disponibili diverse configurazioni di RAM, da 4 GB a 8 GB, ed anche una variante con 256 GB di memoria interna per chi necessita di maggiore spazio. Il dispositivo avrà anche la classificazione IP54, garantendo una buona resistenza a polvere e schizzi d’acqua.

Un altro aspetto interessante è che Samsung prevede di offrire 6 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza per il Galaxy A16, superando i rispettivi 4 e 5 anni garantiti nel caso dei modelli precedenti, rendendo questo smartphone una scelta più che vantaggiosa in questa fascia di prezzo.