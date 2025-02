Samsung Galaxy A56, A36 ed A26 già presenti sul sito: lancio imminente?

Samsung sta preparando il lancio di tre nuovi smartphone della serie Galaxy A, vale a dire Galaxy A56, Galaxy A36 e Galaxy A26.

Questi dispositivi, già avvistati su piattaforme di certificazione e siti di benchmark, sono stati oggetto di numerosi leak riguardanti design e specifiche tecniche. Samsung ha già confermato ufficialmente l’esistenza del Galaxy A26, pubblicandone la pagina di supporto sul proprio sito.

Ora, però, arriva un’altra importante novità: anche Samsung Galaxy A56 ed A36 sono stati inseriti sul portale, precisamente nella sezione del sito cileno dedicata alle riparazioni dei modelli fuori garanzia.

Samsung Galaxy A56, A36 ed A26 sono ormai dietro l’angolo

Questa mossa di Samsung non solo conferma l’esistenza dei tre dispositivi ma lascia presagire il lancio imminente in Cile. La scelta di elencarli nella stessa sezione fa pensare che Samsung potrebbe presentarli in contemporanea, seguendo la stessa strategia adottata con i precedenti Galaxy A55 ed A35, lanciati in coppia lo scorso anno. Secondo alcune indiscrezioni, il debutto potrebbe avvenire già durante il mese prossimo.

La pagina del sito ufficiale fornisce anche informazioni sui costi di sostituzione dello schermo per altri modelli Samsung Galaxy ma non include ancora i prezzi per i nuovi A56, A36 e A26, probabilmente perché non sono ancora stati ufficialmente presentati. Tuttavia, il fatto che siano già stati inseriti nel sistema di supporto suggerisce una presentazione più che mai vicina.

Questi tre smartphone andranno a presidiare il segmento mid-range, continuando la tradizione della serie Galaxy A basata sull’ottimo rapporto qualità-prezzo. Con il Galaxy A56 che rappresenterà rappresentare il top della triade, seguito da A36 e A26 per le rispettive schede tecniche, Samsung punta a consolidare la sua presenza in un mercato sempre più competitivo, proponendo soluzioni accessibili ma ricche di funzionalità, tra cui la nuova interfaccia della One UI 7 che quasi certamente verrà inclusa a bordo.