Samsung chiude il programma beta di One UI 7: a quando la versione stabile?

Samsung pare aver compiuto l’ultimo passo prima del rilascio definitivo della One UI 7, la nuova interfaccia grafica basata su Android 15, rendendo disponibile la quarta beta per la serie dei Galaxy S24.

Questa versione, che dovrebbe essere a tutti gli effetti l’ultima prima del lancio, segna un momento cruciale per l’azienda, che avrebbe di fatto chiuso il programma beta in India, come confermato da un moderatore della community di Samsung.

Samsung sta per rilasciare la versione ufficiale di One UI 7

Sebbene non sia stata fornita una data precisa per il rilascio di One UI 7, le dichiarazioni del moderatore di Samsung lasciano intendere tempistiche piuttosto brevi, con la nuova interfaccia destinata non solo ai dispositivi di fascia alta ma anche ad altri modelli compatibili.

One UI 7.0 introduce una serie di miglioramenti grafici e pratici, tra cui un’interfaccia ridisegnata, animazioni più fluide e funzionalità innovative. Tra queste spiccano alcune caratteristiche prese in prestito dalla serie dei Samsung Galaxy S25, come l’AI Filter e la modalità LOG per i video, che promettono di arricchire l’esperienza utente. Questi aggiornamenti non si limitano a rifinire l’estetica ma mirano ad ottimizzare le prestazioni e l’interazione con il dispositivo, anche a beneficio dell’autonomia, rendendo l’uso quotidiano più intuitivo ed efficiente.

La decisione di chiudere il programma beta sottolinea il fatto che Samsung sia ormai prossima a completare i test e a distribuire la versione stabile. Tuttavia, l’assenza di una tempistica precisa lascia spazio a qualche incertezza. Resta da vedere se l’azienda comunicherà una data ufficiale nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: One UI 7 rappresenta un’evoluzione importante per l’ecosistema dei Samsung Galaxy, con novità che potrebbero ridefinire gli standard nel mondo Android.