Samsung Galaxy A56 ed A36: nuove certificazioni e lancio ormai vicinissimo

Samsung Galaxy A56 ed A36 sono ormai prossimi al lancio ufficiale, avendo recentemente ottenuto la certificazione dal Global Certification Forum (GCF).

I due smartphone, identificati con i numeri di modello SM-A566B/DS e SM-A366B/DS, confermano il supporto per le reti 2G, 3G, 4G e 5G, oltre all’integrazione della tecnologia NFC per i pagamenti contactless. In particolare, Samsung Galaxy A56 ha già “fatto il giro” di numerosi enti di certificazione, tra cui FCC, TENAA e Geekbench, che suggeriscono appunto l’imminente uscita.

Samsung Galaxy A56 ed A36: cosa aspettarci dalla scheda tecnica

Secondo le indiscrezioni, Samsung Galaxy A56 5G sarà equipaggiato con il nuovo processore Exynos 1580, con una frequenza di clock di 2,91 GHz e una GPU Xclipse 540. Il dispositivo dovrebbe debuttare con Android 15 e l’interfaccia One UI 7, accompagnato da 8 GB di RAM, una batteria da 4.905 mAh con ricarica rapida a 45 W e un sistema di fotocamere che include un modulo triplo posteriore e una lente frontale da 12 MP.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy A36 5G, le informazioni sono meno dettagliate, ma i leak suggeriscono l’uso di un chipset Snapdragon 6 Gen 3 o 7s Gen 2, abbinato a 6 GB di RAM, una fotocamera principale da 50 MP e una selfie camera da 12 MP. Anche questo modello ha già ottenuto diverse certificazioni, tra cui TUV Rheinland e Geekbench, a riprova del fatto che il suo esordio sia ormai dietro l’angolo.

Sebbene Samsung non abbia ancora annunciato una data ufficiale per il lancio ufficiale di questi due modelli, i rumor puntano a un debutto verso la metà del mese di marzo, probabilmente dopo l’arrivo del Galaxy F16, di cui l’azienda ha già condiviso diversi teaser. Entrambi i dispositivi si posizioneranno come opzioni dal costo contenuto ma che non rinunciano alle performance, con un focus particolare sulla connessione 5G e sulle funzionalità fotografiche, continuando la tradizione della serie Galaxy A di Samsung nell’offrire sempre un buon rapporto qualità-prezzo.