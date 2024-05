Samsung Galaxy A15 (quasi) al MINIMO STORICO Amazon (-39%)

Oggi ti segnalo una promozione molto interessante che ti permette di avere uno dei migliori smartphone per rapporto qualità prezzo. Si tratta del bellissimo Samsung Galaxy A15 che ora su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello a soli 121,64 euro, invece che 199,90 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto pazzesco del 39% che porta il prezzo a terra e ora ti permette di risparmiare la bellezza di più di 78 euro sul totale. Avari per le mani un super smartphone dalle prestazioni eccellenti. E se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A15 a prezzo regalo solo su Amazon

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere è l’offerta migliore della categoria. Come ti dicevo Samsung Galaxy A15 è uno smartphone che offre prestazioni eccellenti seppur a un prezzo molto basso. Ha un generoso display AMOLED da 6,5 pollici con una luminosità fino a 800 nit e la protezione da luce blu.

Gode di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e fotocamera anteriore da 13 MP per immortalare i tuoi momenti più belli in modo professionale. In questa versione è dotato di 4 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB che puoi espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. La batteria dura tantissimo e si ricarica rapidamente.

Fai alla svelta perché ci sono pochissime unità disponibili a questa cifra. Quindi prima che svaniscano vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A15 a soli 121,64 euro, invece che 199,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.