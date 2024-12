Samsung Galaxy A55 in offerta a 292€: è il mid-range da regalare a Natale

Il mese di dicembre è iniziato ed è il momento di pensare ai regali di Natale: per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media da regalare c’è ora la possibilità di mettere le mani sul Samsung Galaxy A55 che, grazie alle offerte della Cyber Week di eBay e al codice sconto PSPRNOV24, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’ordine, è ora disponibile al prezzo scontato di 292 euro. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate con PayPal. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A55: la scheda tecnica del mid-range

Il Samsung Galaxy A55 ha tutto quello che serve per poter acquistare un nuovo mid-range dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Exynos 1480, una garanzia in termini di prestazioni ed efficienza per la fascia di prezzo.

La scheda tecnica si completa con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che con una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone di Samsung ha il sistema operativo Android 14 con One UI (e Android 15 in arrivo) oltre che una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRNOV24, da aggiungere al momento del pagamento, è possibile acquistare il Samsung Galaxy A55 al prezzo scontato di 292 euro. L’acquisto può avvenire anche andando a selezionare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per tutti i dettagli sulla promo basta premere sul box qui di sotto.