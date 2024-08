Samsung Galaxy A55 da 256 GB è in offerta a 322€: ecco perché è il mid-range da prendere

Il Samsung Galaxy A55 è uno dei mid-range più completi sul mercato, in particolare andando a considerare la versione da 256 GB di storage. Con l’offerta eBay in corso e con lo sconto aggiuntivo ottenibile con il codice AGOSTO24, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 322 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha garanzia di 24 mesi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy A55: è il mid-range da prendere

Il Samsung Galaxy A55 è, sempre di più, un punto di riferimento per la fascia media del mercato smartphone. Le specifiche tecniche del dispositivo sono ottime. Lo smartphone è dotato di un ampio display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del mid-range troviamo, invece, il SoC Exynos 1480, realizzato con processo produttivo a 4 nm.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e, per la versione in offerta, di 256 GB di storage. C’è spazio, sotto la scocca, anche per una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e 5 anni di aggiornamenti. Lo smartphone ha il supporto Dual SIM, il chip NFC e il sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto AGOSTO24 è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A55 da 256 GB al prezzo scontato di 322 euro. L’acquisto può essere effettuato anche in 3 rate senza interessi con PayPal e lo smartphone è dotato di 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.