Samsung Galaxy A55 5G in offerta: prezzo in frantumi, ecco perché acquistarlo

Su eBay il prezzo del Samsung Galaxy A55 5G è crollato a solamente 367,27€. Un’ottima occasione per acquistare quello che, secondo chi scrive, è in assoluto uno dei migliori smartphone da meno di 500€ che tu possa acquistare in questo momento.

Il cuore pulsante di questo eccellente mid-range Android è il processore Exynos 1480, un portento di potenza con un’ottima efficienza energetica. Completano il quadro 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, che potrai espandere secondo le tue esigenze usando una scheda microSD.

Il design è interessante, con un feeling che si avvicina a quello dei telefoni flagship. Il telaio è in alluminio, con retro in Gorilla Glass Victus Plus per una resistenza importante alle cadute. Nel complesso, si tratta di uno smartphone elegante e sufficientemente robusto. Non manca, poi, una certificazione IP67 che assicura una resistenza totale contro acqua e polvere.

Il comparto fotografico è all’altezza delle aspettative che si hanno per un prodotto targato Samsung Galaxy. La camera principale da 50MP offre scatti vividi, con colori vibranti e di ottima qualità anche in condizione di luce non ottimale. Troviamo, poi, una ultra-grandangolare da 12MP e anche una macro da 5MP. Dove non arriva l’hardware ci pensa l’ottima tecnologia di elaborazione delle immagini basata su IA, che aggiusta il risultato assicurandosi che ogni tua foto sia un capolavoro.

Tutte queste specifiche fanno del Samsung Galaxy A55 uno dei migliori mediogamma che tu possa acquistare nel 2024: non farti assolutamente scappare questa offerta di eBay e acquistalo subito ad un prezzaccio competitivo.