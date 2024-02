Samsung Galaxy A55 5G, ci siamo: scheda tecnica che STUPISCE

Samsung sta per lanciare il suo nuovo Galaxy A55 5G, smartphone di fascia medio-alta che promette di conquistare il pubblico grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo: non c’è dubbio in merito al fatto che, tenendo conto della rispettiva fascia di mercato, sarà uno dei telefoni da prendere in considerazione.

Di notizie a riguardo ne abbiamo pubblicate moltissime finora. Serve dunque un piccolo riepilogo delle principali caratteristiche tecniche, in attesa che Samsung Galaxy A55 5G venga finalmente svelato dall’azienda.

Cosa dobbiamo aspettarci da Samsung Galaxy A55 5G

Con un display da 6,5 pollici e risoluzione di 2340 x 1080 pixel, Galaxy A55 5G offre una visualizzazione nitida e chiara. Alimentato dal nuovo processore octacore Samsung Exynos 1480 e dotato di 128 GB o 256 GB di storage abbinati a 6 GB oppure 8 GB di RAM, pone le basi per prestazioni fluide anche eseguendo le applicazioni più “pesanti”.

Un’altra delle caratteristiche distintive di Samsung Galaxy A55 5G è la presenza di uno slot per schede microSD, consentendo agli utenti di espandere lo spazio di archiviazione fino ad 1 TB. Per quanto riguarda le fotocamere, il telefono offre una configurazione che integra un sensore principale da 50 MP, una lente ultrawide da 12 MP, una macro da 5 MP ed una selfie camera da 32 MP.

Grazie ad una batteria da 5000 mAh ed al supporto per la ricarica rapida da 25W, Samsung Galaxy A55 5G promette un’autonomia in grado di coprire agevolmente tutta la giornata. Lo smartphone sarà disponibile con Android 14 e la nuova interfaccia One UI 6.1, che potrebbe includere funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy A55 5G verranno annunciati nella prima metà di marzo e sarà possibile scegliere fra diverse opzioni di colore tra cui Navy, Ice Blue, White e Purple, il tutto ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 449 euro e che renderebbe questo modello una delle principali preferenze dei consumatori nella rispettiva fascia di mercato.