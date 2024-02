Samsung Galaxy A55 5G non ha più segreti: NUOVE foto dal vivo

Dopo diversi mesi di anticipazioni e rumor, ipotizzando i punti fondamentali della scheda tecnica ed il possibile aspetto dello smartphone, ecco che Samsung Galaxy A55 5G è finalmente pronto per essere svelato al pubblico.

Le voci di un imminente lancio del nuovo dispositivo di fascia medio-alta si sono ormai intensificate: ora possiamo osservarlo al meglio grazie a nuove foto dal vivo che sembrano ritrarre le unità per la vendita al dettaglio, confermando il fatto che Samsung Galaxy A55 5G sarà ovviamente disponibile in vari colori.

Manca poco all’arrivo di Samsung Galaxy A55 5G

Galaxy A55 5G presenta un aspetto abbastanza simile al suo predecessore, il Galaxy A54. Nessuna sorpresa, considerando il fatto che significativi cambiamenti nel design non siano certo all’ordine del giorno per Samsung. Tuttavia, una novità degna di nota riguarda il telaio in metallo anziché in plastica, abbinato ad una zona posteriore in vetro per migliorare la sensazione al tatto.

Una delle caratteristiche distintive di Samsung Galaxy A55 5G è il nuovo design Key Island, inaugurato con i Galaxy A15 e Galaxy A25 alla fine dello scorso anno, che “solleva” i bordi laterali in corrispondenza dei pulsanti di accensione e del volume. Le immagini mostrano i modelli nero, blu e bianco del telefono, ma si prevede almeno un’altra opzione di colore al momento del lancio.

Sotto la scocca, le specifiche tecniche diventano più interessanti. Samsung Galaxy A55 5G sarà alimentato dal chipset Exynos 1480, che potrebbe rappresentare il processore più potente mai visto su uno smartphone Samsung di fascia midrange, soprattutto in termini di prestazioni videoludiche grazie alla GPU basata su architettura grafica RDNA2 di AMD.

Per quanto riguarda la fotografia e la registrazione dei video, Samsung Galaxy A55 5G potrà contare su una fotocamera principale da 50 MP, assieme ad una lente ultra grandangolare da 12 MP, un sensore macro da 5 MP ed una fotocamera selfie da 32 MP. La batteria avrà invece una capacità di 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25W.

Relativamente al software, ci si aspetta che Galaxy A55 5G possa eseguire Android 14 con One UI 6.1. Tuttavia, nulla è dato sapere circa la possibile integrazione delle funzionalità di intelligenza artificiale viste a bordo dei nuovi Samsung Galaxy S24 o in merito ai sette anni di aggiornamenti previsti per il sistema operativo.

