Samsung Galaxy A54 manda in TILT eBay: il mediogamma crolla del 34%

Samsung Galaxy A54 5G è senza ombra di dubbio uno tra i migliori smartphone Android di fascia media del momento, ma quest’oggi lo è ancora di più per un motivo ben preciso: l’offerta eBay di cui è protagonista lo propone al prezzo più conveniente delle ultime settimane.

Infatti, complice uno sconto immediato del 34%, ti bastano appena 378€ per acquistarlo con tanto di consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra; considera che si tratta del prezzo più conveniente su tutto il web.

C’è uno sconto del 34% su eBay per lo smartphone Samsung Galaxy A54 5G

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, Samsung Galaxy A54 5G ha tutte le carte in regola per regalarti un’esperienza di utilizzo sempre appagante: monta un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione; è alimentato da una batteria monstre da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida; ed è anche presente un potente processore octa core con 8 GB di RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Inoltre, come tutti gli smartphone Samsung che si rispettino, anche il modello Galaxy A54 5G ha dalla sua un comparto fotografico davvero molto interessante. Sul retro, infatti, trovano posto ben tre lenti di cui la principale da ben 50 MP per scatti e video sempre ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Insomma, ad appena 378€ si tratta senza ombra di dubbio della migliore offerta che ti possa capitare sullo smartphone Android di Samsung.

