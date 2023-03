Samsung Galaxy A54 5G: spunta fuori la nuova cover UFFICIALE

Samsung ha svelato una nuova cover ufficiale per l’imminente Galaxy A54 5G, di cui ormai sappiamo praticamente tutto prima della presentazione. Il case in questione è lo Smart View Wallet, che è stato pubblicato sul portale dell’azienda per la Macedonia.

Sebbene la cover non sia ancora disponibile all’acquisto, Samsung ha già condiviso alcune immagini che mostrano l’accessorio. Viene così confermato il design del telefono, incluso il foro centrale per la fotocamera selfie ed il display piatto racchiuso da una sottile cornice in metallo leggermente arrotondata.

Esteticamente, Galaxy A54 5G somiglia molto ad un Samsung Galaxy S23 che, solo per un brevissimo periodo, hai l’opportunità di acquistare su Amazon ad un prezzo promozionale di 859 euro invece di 979 euro.

Samsung Galaxy A54 5G è più vicino che mai

Il nome ufficiale del nuovo accessorio Samsung è “Smart View Wallet Case”. La sezione a copertura della zona frontale dello smartphone presenta una piccola finestrella per l’orologio Always-On Display e, sul lato opposto, un comodo alloggiamento per carte di credito. Le immagini confermano la presenza di una porta USB-C sul bordo inferiore del telefono, affiancata da un microfono e una griglia per lo speaker. Il Galaxy A54 ha i tasti laterali e il bilanciere del volume sul lato destro.

Smart View Wallet Case è disponibile sul sito Samsung in un solo colore: nero. Tuttavia, dalle immagini si possono vedere anche altre opzioni di colore come il verde lime ed il lilla, che potrebbero essere fruibili una volta che il telefono verrà presentato ufficialmente. Secondo le anticipazioni, il produttore dovrebbe annunciare Samsung Galaxy A54 insieme al Galaxy A34 verso metà marzo.

Lo smartphone sarà certificato IP67 per la resistenza alla polvere ed all’acqua e monterà il chipset Exynos 1380, annunciato da Samsung il 23 febbraio, che garantirebbe il 20% di velocità in più rispetto al chipset Exynos 1280. Samsung Galaxy A54 5G dovrebbe inoltre vantare una fotocamera principale da 50 MP con OIS, una fotocamera ultra-wide da 12 MP ed una fotocamera macro da 5 MP.

