Samsung Galaxy A54 5G ed A34 5G: eccoli nel primo video unboxing

Le attese per l’annuncio ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G sono alte, ma un canale YouTube vietnamita ha già diffuso un video “hands-on” che mostra il contenuto delle confezioni e le prime impressioni sui nuovi smartphone. Il Galaxy A34 5G si presenta in un’attraente colorazione verde menta, mentre il Galaxy A54 5G in colore bianco brillante.

Secondo le indiscrezioni e i render trapelati negli ultimi mesi, questi due dispositivi presentano molti elementi in comune e il design della parte posteriore richiama la gamma Samsung Galaxy S23. Entrambi si caratterizzano per un corpo in plastica e i display sono protetti da un resistente vetro Gorilla Glass.

Samsung Galaxy A54 5G ed A34 5G: ormai ci siamo

Senza ulteriori preamboli, diamo un’occhiata al video che è stato condiviso nel canale Youtube di TD REVIEW:

Riepilogando le informazioni di cui fino a questo momento siamo venuti a conoscenza, sappiamo che Samsung Galaxy A34 5G è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici Full HD+ a 120 Hz. A bordo è installato il chip MediaTek Dimensity 1080, un octa core da 2,5 GHz. Le memorie disponibili sono di 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage d’archiviazione (espandibile via microSD). Le fotocamere sono un altro punto forte di questo dispositivo: la lente posteriore principale è da 48 MP, quella ultra wide da 8 MP, quella macro o di profondità da 5 MP, mentre la fotocamera selfie è da 13 MP. La certificazione IP67 lo rende impermeabile e resistente alla polvere. La batteria ha una capacità di 5000 mAh.

Samsung Galaxy A54 5G mostra frontalmente un display Super AMOLED da 6,4 pollici Full HD+ a 120 Hz. Al suo interno è presente il chip Samsung Exynos 1380 octa core da 2,4 GHz. Il telefono dispone di 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, che può essere espansa ulteriormente tramite una scheda microSD. Inoltre, Samsung Galaxy A54 5G presenta un validissimo sistema di fotocamere: una posteriore principale da 50 MP, un’ultra wide da 12 MP ed una macro o di profondità da 5 MP, oltre ad una lente frontale da 32 MP. Lo smartphone è certificato IP67 e la batteria da 5100 mAh garantisce una lunga autonomia.

In Europa, Samsung Galaxy A34 5G dovrebbe essere disponibile nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione a 399€, mentre quella da 8 GB di RAM e 256 GB spazio interno a 479€. Terminiamo con Samsung Galaxy A54 5G a 499€ per la versione da 8+128 GB e di 549€ per quella da 8+256 GB.