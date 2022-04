Samsung Galaxy A53 riceve il primo aggiornamento software

A distanza di pochi giorni dalla presentazione di Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A53 5G, il team di sviluppo di Samsung ha già rilasciato il primo aggiornamento software per Samsung Galaxy A33 5G e in queste ore segue anche il modello Samsung Galaxy A53 5G con l’arrivo delle patch di sicurezza di aprile.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, il team della One UI sta rilasciando il firmware A536EXXU1AVCD da 213 MB con all’interno le patch di sicurezza di questo mese che, lo ricordiamo, integrano correzioni per 27 falle di sicurezza di livello elevato e 18 falle di sicurezza di livello moderato.

Patch di sicurezza di aprile per Samsung Galaxy A53 5G

Il firmware in questione è attualmente in rilascio a partire dall’India ma, conoscendo i piani di rilascio del colosso sudcoreano, è probabile che il firmware verrà reso disponibile anche per il mercato europeo nel corso dei prossimi giorni: a tal proposito, raccomandiamo a tutti gli utenti di installare immediatamente l’update al fine di migliorare la sicurezza del proprio device.

Samsung Galaxy A53 April 2022 update – India #Samsung #GalaxyA53 pic.twitter.com/1Kb8lNDHil — Samsung One UI Updates (@SamsonUpdate) April 9, 2022

In aggiunta alle patch di aprile, il nuovo update include anche importanti aggiornamenti per le seguenti applicazioni proprietarie:

Samsung Notes Add-ons

Samsung Kids

Samsung Notes

SmartThings

Samsung Members

Samsung Pay

Samsung TV Plus

Calcolatrice

Smart Switch

Registratore

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A53 5G possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA di sistema che ne annuncia la disponibilità.

Quanti aggiornamenti software riceverà?

Prendendo in considerazione la policy degli aggiornamenti software di Samsung per quanto riguarda il nuovo device di fascia media, sappiamo che lo smartphone godrà di un lungo supporto software con 4 aggiornamenti Android (quindi fino ad Android 16, sempre se si chiamerà così) e 5 anni di aggiornamenti software di sicurezza (quindi fino al 2027).

Gli utenti interessati a un ottimo smartphone Android di fascia media con un lungo supporto software alle spalle possono acquistare Samsung Galaxy A53 5G in offerta su Amazon nelle colorazioni Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Peach e Awesome White.