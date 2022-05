Samsung Galaxy A51 riceve finalmente Android 12: tutte le novità

Mentre Samsung Galaxy A72 riceve la One UI 4.1 con un mare di novità e spuntano nuovi indizi che danno i nuovi Samsung Galaxy Z Fold4/Z Flip4 addirittura più potenti di Samsung Galaxy S22 Ultra, il colosso sudcoreano non dimentica i numerosi smartphone di fascia media e avvia il rollout dell’aggiornamento ad Android 12 anche per Samsung Galaxy A51.

Infatti, in base alle indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il medio gamma di Samsung sta ricevendo il firmware A515U1UEU7DVD4 per i device unlocked e il firmware A515USQU7DVD3 per i modelli venduti tramite gli operatori telefonici.

Samsung Galaxy A51 si aggiorna ad Android 12, finalmente

Al momento l’update è in fase di propagazione a partire dagli USA ma, come spesso accade, è altamente probabile che l’aggiornamento arriverà presto anche in Europa, e nel nostro Paese, grazie alla nuova policy di Samsung. Oltre alle numerose novità presenti in Android 12 e nella One UI 4.0 di Samsung, l’update introduce anche le patch di sicurezza aggiornate al mese di marzo.

Gli utenti muniti del device di fascia media possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica di aggiornamento OTA.

