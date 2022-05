Samsung Galaxy A72 riceve la One UI 4.1 con un mare di novità

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento della One UI 4.1 con Android 12 su una vasta gamma di smartphone – qualche giorno fa arrivò su Samsung Galaxy M31s -, in queste ore apprendiamo che anche il device di fascia medio alta Samsung Galaxy A72 sta ricevendo la nuova versione della One UI a partire dalla Russia.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il dispositivo sta ricevendo il firmware A725FXXU4BVC1 che include anche le correzioni di sicurezza di marzo; quasi un passo indietro per Samsung considerando che il gran numero di device già adesso aggiornati con le patch di maggio.

Samsung Galaxy A72 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento alla One UI 4.1

Il rollout in Russia indica che Samsung è pronto a estenderlo negli altri Paesi del Vecchio Continente, merito evidentemente dalla nuova policy che facilita e velocizza il rilascio degli update anche per il nostro Paese. Gli utenti muniti del sopracitato device possono controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo la notifica di aggiornamento OTA.

Le novità più interessanti della One UI 4.1

Tra le tante feature presenti nella nuova versione della One UI non possiamo non nominare le seguenti:

Integrazione di Grammarly in Samsung Keyboard per correre gli errori grammaticali (purtroppo manca il supporto all’italiano);

Object Eraser per rimuovere oggetti, riflessi e ombre dalle foto;

Condivisione rapida dello schermo con Google Duo;

Condivisione facilitata di foto e file;

Expert RAW per scattare video e girare video con tool professionali.

