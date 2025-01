Samsung Galaxy A36 avrà un'importante caratteristica in comune con l'A56

Le voci si fanno sempre più insistenti: i nuovi Samsung Galaxy A36 5G e Galaxy A56 5G sono pronti per il loro debutto a livello globale, dopo aver ottenuto diverse certificazioni nell’ultimo periodo.

In particolare, la certificazione IECEE ha svelato i codici modello dei due smartphone, confermandone l’imminente arrivo.

Samsung Galaxy A36 costerà poco ma offrirà tanto

Samsung Galaxy A36 5G, identificato da diverse sigle come SM-A366B e relative varianti, sarà dotato di supporto dual SIM, come suggerisce la dicitura “DS”, e soprattutto, di una ricarica rapida a 45W: un bel progresso rispetto ai modelli passati. Anche Samsung Galaxy A56 5G, con codici come SM-A566B, accoglierà la stessa tecnologia di ricarica.

Le indiscrezioni non finiscono qui. Samsung Galaxy A56 5G era già stato avvistato in altri database, come Bluetooth SIG, e su Geekbench, dove era emerso il processore Exynos 1580 di Samsung, accompagnato da 8 GB di RAM. La certificazione MIIT ha rivelato una batteria da 4.905 mAh, mentre i rendering TENAA mostrano un modulo fotografico a tre sensori e dal design rinnovato. Si parla inoltre di un display Dynamic AMOLED. Per quanto riguarda Samsung Galaxy A36 5G, Geekbench ci indica un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 affiancato da 6 GB di RAM e pronto a girare con Android 15.

La vera sorpresa, come già specificato, è che entrambi i modelli abbandoneranno la ricarica limitata a 25W, standard finora con la serie Galaxy A, per abbracciare una ricarica cablata a 45W. Un’importante novità che potrebbe fare la differenza per molti utenti. Entrambi i dispositivi arriveranno sul mercato con l’interfaccia One UI 7 di Samsung, il che posticipa il loro lancio a dopo l’arrivo dei Galaxy S25 (i primi che otterranno questo software), probabilmente da febbraio in poi.