Samsung Galaxy S25 Ultra vs S24 Ultra ed S23 Ultra: confronto a tre

Nel mondo degli smartphone Samsung, così come in quello di altri produttori impegnati nel medesimo mercato, le novità sembrano ormai latitare: un vero effetto Wow manca dall’esordio dei dispositivi pieghevoli.

Negli ultimi anni non stiamo più assistendo a cambiamenti radicali, quanto piuttosto ad una serie di piccoli perfezionamenti, sia dal punto di vista hardware che per il semplice impatto estetico. Pensiamo al Samsung Galaxy S24 Ultra, un modello che ha detto addio allo schermo curvo del suo predecessore, il Samsung Galaxy S23 Ultra.

Anche per l’imminente Samsung Galaxy S25 Ultra si prevede un’ulteriore svolta: l’abbandono del profilo squadrato, che avrà un impatto significativo sull’ergonomia e sull’estetica dello smartphone.

Samsung Galaxy S25 Ultra: cosa cambia rispetto al passato

Il noto leaker Ice Universe ha condiviso un’immagine comparativa, che mette in risalto l’evoluzione del design di Samsung Galaxy S25 Ultra rispetto ad S24 Ultra ed S23 Ultra. L’immagine è un vero e proprio viaggio nel tempo e mostra come, pur rimanendo fedeli alla forma rettangolare, questi modelli siano andati incontro a diverse modifiche.

Come detto, Samsung Galaxy S23 Ultra si era distinto per il suo display curvo: un dettaglio che ora non sarebbe più particolarmente apprezzato. Con il Galaxy S24 Ultra, Samsung ha optato per uno schermo piatto: tale decisione ha reso più evidenti le cornici arrotondate. Un altro passo in avanti è stato compiuto proprio con la riduzione delle cornici, più sottili ed uniformi, offrendo così una maggiore porzione di display.

Samsung Galaxy S25 Ultra rappresenterà lo step successivo, con cornici ulteriormente ridotte ed angoli arrotondati, mantenendo però i bordi piatti. Questi piccoli “ritocchini” sono la prova di come l’evoluzione del design degli smartphone sia un processo continuo e spesso, nel caso di Samsung, anche di ritorni al passato richiesti a gran voce dai consumatori: aspettiamo l’evento Galaxy Unpacked per tutte le conferme a riguardo.