Samsung Galaxy A36 5G: nei nuovi render spicca un dettaglio inaspettato

Samsung Galaxy A36 5G entrerà a far parte della serie Galaxy A come diretto successore del Galaxy A35 5G.

Grazie ai primi render condivisi da Giznext, in collaborazione con @Onleaks, possiamo dare uno sguardo al design di quello che sarà il nuovo smartphone di fascia media che Samsung presenterà al pubblico.

Samsung Galaxy A36 5G: cosa cambia?

Immagini

Samsung Galaxy A36 5G mantiene un’estetica simile a quella del suo predecessore, con uno schermo piatto e bordi sottili, inclusa la fotocamera frontale posizionata nel piccolo notch centrale. Anche il profilo generale rimane invariato, con una cornice che richiama in tutto e per tutto il modello dell’anno scorso.

La principale novità rispetto al Galaxy A35 5G risiede nell’impatto visivo delle fotocamere posteriori. Infatti, Samsung Galaxy A36 5G si distingue per un’isola più sporgente che include tutti e tre i sensori, non più separati fra loro: questo conferisce allo smartphone un aspetto più raffinato. Le dimensioni generali previste ammontano a circa 162,6 x 77,9 x 7,4 mm: lo spessore aumenta fino a 9,6 mm nel punto più sporgente delle fotocamere posteriori.

Samsung Galaxy A36 5G presenta sul lato destro il classico pulsante di accensione/spegnimento/blocco e quelli per la regolazione del volume. Il primo non dovrebbe integrare un lettore di impronte digitali, suggerendo quindi la possibile presenza di uno scanner al di sotto del display per la biometria. Nella parte inferiore troviamo invece la porta USB Type C, l’altoparlante e lo slot per la scheda SIM.

Per quanto riguarda le prestazioni, secondo i dati emersi su Geekbench, Samsung Galaxy A36 5G sarà alimentato da un chipset ARM octa-core, probabilmente lo Snapdragon 6 Gen 3 o lo Snapdragon 7s Gen 2, in accoppiata con 6 GB di RAM e la GPU Adreno 610. Il dispositivo verrà lanciato con il sistema operativo Android 15 e l’interfaccia personalizzata One UI. Infine, è probabile che Samsung Galaxy A36 5G mantenga il display AMOLED a 120 Hz già visto sul Galaxy A35 5G.