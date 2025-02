Samsung Galaxy A35: nuovo aggiornamento di sicurezza, già in rollout

Samsung sta distribuendo il nuovo aggiornamento software per uno degli smartphone della serie Galaxy A lanciati lo scorso anno, vale a dire il Samsung Galaxy A35.

Purtroppo, l’update non porta con sé l’interfaccia della One UI 7, basata su Android 15 e tanto attesa dagli utenti, ma introduce la patch di sicurezza per il mese di febbraio. Questo aggiornamento risolve numerose vulnerabilità, rendendo il Samsung Galaxy A35 più sicuro contro varie minacce.

Come scaricare l’aggiornamento per Samsung Galaxy A35

Al momento, l’aggiornamento è disponibile per la variante europea del Samsung Galaxy A35, identificata dal numero di modello SM-A356B, ed è già in fase di rilascio in paesi come Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Svizzera e Regno Unito. La nuova versione del firmware è A356BXXS4AYB1 e, tra non molto, sarà a disposizione anche degli utenti italiani.

Si può effettuare il download direttamente dal proprio Samsung Galaxy A35, recandosi in Impostazioni » Aggiornamento software > Scarica e installa, oppure tramite il download manuale del firmware da fonti attendibili e l’installazione mediante il software Odin su PC Windows. Quest’ultimo metodo, però, è più rischioso rispetto alla procedura tradizionale e potrebbe danneggiare lo smartphone qualora non venisse portato a termine nel modo corretto. In ogni caso, è sempre consigliabile eseguire un backup dei dati prima di procedere.

Nel frattempo, Samsung sta già lavorando al successore del Galaxy A35, che ovviamente si chiamerà Galaxy A36, il cui lancio è atteso in compagnia del fratello maggiore, ossia il Galaxy A56. Secondo i leak, il nuovo modello offrirà un design rinnovato, un processore più potente, fotocamere migliorate e velocità di ricarica più elevate. Considerando che il Galaxy A35 è stato lanciato a marzo dello scorso anno, è altamente probabile che anche Galaxy A36 possa debuttare nello stesso mese, mantenendo il già rodato ciclo di aggiornamento annuale della serie.