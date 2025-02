Samsung Galaxy A36 5G: le recenti immagini confermano un gradito restyling

Dopo il lancio della serie Galaxy S25, al centro dell’attenzione da diverse settimane, Samsung si sta concentrando sui nuovi modelli della serie Galaxy A, che da anni rappresentano il motore principale per le vendite dell’azienda sudcoreana.

Proprio ieri vi abbiamo parlato delle ultime indiscrezioni relative al Galaxy A56 5G. Ora, invece, sono emersi nuovi dettagli sul fratello minore, vale a dire il Samsung Galaxy A36 5G, grazie alle immagini fornite dal leaker Evan Blass.

Samsung Galaxy A36 5G sta arrivando e non deluderà le aspettative

Immagini

Il design di Samsung Galaxy A36 5G non si discosterà molto da quello dell’A56, ma rispetto al suo predecessore, il Galaxy A35, ci saranno alcune evidenti novità. La più significativa consiste nell’adozione di un modulo fotografico verticale unificato, che sostituisce i singoli sensori disposti separatamente sul retro. I render mostrano un dispositivo elegante, disponibile in quattro colori: bianco, viola, nero e verde.

Nella parte anteriore, Samsung Galaxy A36 5G avrà un ampio display con fotocamera nel piccolo foro centrale e bordi leggermente più spessi: una scelta comprensibile per un dispositivo low budget. Le specifiche tecniche, secondo le voci di corridoio, includono uno schermo OLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che promette fluidità e nitidezza. Sotto la scocca, troveremo probabilmente il chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, abbinato a un massimo di 8GB di RAM. Il sistema operativo sarà One UI 7, basato su Android 15, garantendo un’esperienza d’uso aggiornata fin dal primo avvio.

Per quanto riguarda le fotocamere, Samsung Galaxy A36 dovrebbe quindi montare un modulo a tre sensori, di cui il principale da 50MP. Il suo predecessore, Galaxy A35, è stato uno degli smartphone economici più apprezzati dello scorso anno e tutto lascia pensare che il nuovo modello seguirà le sue orme. Come più volte precisato, il lancio di Samsung Galaxy A36 5G, ed anche del Galaxy A56 5G, è previsto per il mese di marzo ed ovviamente continueremo ad informarvi a riguardo.