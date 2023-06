Samsung Galaxy A34 in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-143€)

Il Samsung Galaxy A34 diventa ancora più conveniente con la nuova offerta Amazon disponibile oggi. Lo smartphone, infatti, è disponibile ora al prezzo scontato di 257 euro invece che 399 euro, beneficiando così di uno sconto di 143 euro che fa davvero la differenza, trasformando il mid-range di Samsung nel best buy del momento per la fascia media del mercato. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è disponibile solo per alcune colorazioni.

Samsung Galaxy A34: in offerta su Amazon è ora un best buy

Il Samsung Galaxy A34 ah tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni. Lo smartphone è dotato di un ampio display Super AMOLED con diagonale di 6,6 pollici e risoluzione Full HD+, con refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 1080 che viene affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone è dotato anche di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel con OIS, certificazione IP67 e un sensore di impronte digitali sotto al display. C’è anche il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A34 al prezzo scontato di 257 euro invece che a 399 euro. Lo sconto applicato di 143 euro fa la differenza e rende il mid-range di Samsung il modello su cui puntare in questa fascia di prezzo, abbinando ottime prestazioni con prestazioni eccellenti. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

