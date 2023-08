Samsung Galaxy A34: con QUEST'OFFERTA di Amazon è il mid-range da comprare

Il Samsung Galaxy A34 è sempre di più lo smartphone da comprare per spendere poco senza rinunciare alla possibilità di utilizzare un dispositivo completo. Con questa nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il Galaxy A34 6/128 GB con un prezzo scontato di 265 euro.

Lo sconto è valido per la colorazione nera mentre le altre colorazioni sono proposte a pochi euro in più. C’è anche la versione 8/256 GB in offerta che viene proposta al prezzo scontato di 345 euro invece di 469 euro. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy A34: è il mid-range da comprare oggi

Il Samsung Galaxy A34 è uno smartphone completo e senza punti deboli che può essere acquistato con una spesa nettamente inferiore ai 300 euro. A gestire lo smartphone c’è il chip MediaTek Dimensity 1080 che viene affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Il mid-range di Samsung è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel con OIS. Il sistema operativo è Android 13 con One UI e garanzia di supporto esteso nel lungo periodo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy A34 al prezzo scontato di 265 euro. Lo sconto è valido per la colorazione nera mentre le altre versioni dello smartphone sono disponibili con pochi euro in più. Per accedere alle offerte è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

