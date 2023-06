Samsung Galaxy A34: Amazon sgancia la BOMBA, SCONTO di 166€

Oggi se fai presto ti porti a casa uno degli smartphone più amati e acquistati negli ultimi tempi a un prezzo super vantaggioso. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A34 a soli 304 euro, invece che 469,90 euro.

In questo momento quindi puoi avvalerti di uno sconto del 35% che porta il prezzo quasi al minimo storico. Inoltre questa offerta, in esclusiva per i clienti Amazon Prime, prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Samsung Galaxy A34: un portento a pezzo shock

Non ci sono dubbi sul fatto che Samsung Galaxy A34 sia uno dei migliori smartphone in circolazione. Infatti, nonostante non sia uscito ieri, è ancora molto acquistato. Ha un bellissimo display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici con un refresh rate a 120 HZ. Colori intensi e brillanti anche alla luce del sole.

È dotato di una splendida fotocamera con sensore principale da 48 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP e fotocamera anteriore da 13 MP. Ha una mega batteria da 5000 mAh con ricarica super rapida. Tecnologia 5G per navigare veloce. E in questa versione avrai 256 GB di memoria interna disponibile.

Insomma siamo di fronte a un’eccellenza che oggi puoi avere a molto meno. Però devi essere rapido perché le unità disponibili sono pochissime. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A34 a soli 304 euro, invece che 469,90 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.