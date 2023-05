Samsung Galaxy A34 5G: incredibile calo di prezzo su Amazon (284€)

Solo poche settimane da quando è uscito sul mercato, ma subito è diventato il punto di riferimento della fascia media del mercato grazie al suo prezzo e alle sue alte qualità tecniche. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A34 5G che oggi ritorna protagonista anche di un’interessante promozione Amazon. La versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione, generalmente venduto a 399,99 euro scende fino a 284 euro grazie allo sconto del 29%. Il prezzo finale è uno tra i più bassi di sempre per questo dispositivo, quindi non dovreste farvelo scappare assolutamente.

Samsung Galaxy A34 5G: il best-buy da non perdere

Il Samsung Galaxy A34 5G ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e può contare sul supporto del SoC MediaTek Dimensity 1080.

Il sistema multicamera consente di catturare i vostri momenti più importanti grazie alla fotocamera principale da 48 MP e con la batteria da 5.000 mAh avrete tutto il tempo a disposizione per dedicarlo a streaming, gaming e molto altro ancora. Non manca anche la potenza del 5G e la protezione certificata IP67.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A34 al prezzo incredibile di 284 euro con un risparmio di oltre 100 euro rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e non manca la possibilità di pagarlo a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.