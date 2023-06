Samsung Galaxy A34 5G: con lo sconto del 33% su Amazon non puoi ignorarlo

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media di casa Samsung che non costi troppo ma che abbia funzioni avanzate, il modem per le reti di quinta generazione, un ottimo comparto fotografico e un design alla moda, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Si chiama Galaxy A34 5G ed è un mediogamma fantastico che costa – di listino – solo 399,90€. Tuttavia, grazie agli sconti folli presenti sul noto sito di e-commerce americano, potrà essere vostro con un prezzo strepitoso. Parliamo di 268,98€ con un risparmio pari al 33% sul valore di listino.

Capite bene che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio best buy incredibile, un terminale dotato di features all’avanguardia, proposto ad un costo irrisorio. La consegna sarà celere e immediata grazie al servizio di Prime, ma non solo. Avrete la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ci saranno tantissimi altri vantaggi. Pensiamo ai due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata o alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Samsung Galaxy A34 5G: il miglior mediogamma che puoi comprare

Il Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone eccezionale, dotato di caratteristiche tecniche premium come lo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+. Si tratta di uno dei migliori pannelli che vi siano in commercio. C’è un potente processore sotto la scocca del device, coadiuvato da un modem 5G e da ben 6 GB di memoria RAM. Completa il tutto lo storage da 128 GB, espandibili mediante microSD.

La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia spaziale. Il telefono viene venduto nella colorazione Awesome Silver ma ci sono altre tinte in sconto. A soli 268,98€ non potete lasciarvelo sfuggire ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e l’offerta potrebbe finire a breve.

