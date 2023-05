Samsung Galaxy A33: smartphone perfetto che costa niente su eBay

Il Samsung Galaxy A33 in questo momento è un vero e proprio best buy. Le sue caratteristiche vincenti unite all’offerta ora disponibile su eBay lo rendono lo smartphone perfetto che costa niente. Mettilo nel carrello a soli 239 euro, invece di 389 euro. Fai l’affare del giorno grazie a questa proposta che include anche la consegna gratuita con spedizione veloce entro 3 giorni e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 79,66 euro al mese con PayPal.

Per prima cosa questo telefono si propone con 6GB di RAM e un processore Octa-core da 5nm potentissimo. Progettato espressamente per il multitasking, ti permette di gestire un gran numero di attività contemporaneamente senza rallentamenti né bug. Inoltre, puoi raddoppiare la RAM utilizzando altri 6GB di ROM come memoria virtuale per migliorare le prestazioni delle app. Grazie a questa tecnologia niente più fermerà la tua voglia di performance.

Samsung Galaxy A33: goditi uno smartphone vincente a prezzo di outlet

Vai su eBay e acquista il Samsung Galaxy A33 a prezzo di outlet. Puoi così goderti uno smartphone vincente senza spendere una fortuna. Grazie all’offerta qui disponibile risparmi senza rinunciare al meglio. Certificato IP67, è impermeabile all’acqua e resistente alla polvere e può rimanere immerso a un metro di profondità per 30 minuti. Dotato di Gorilla Glass 5, il dispositivo è più resistente a graffi e urti. Goditi il display Infinity-U da 6,4 pollici.

Acquistalo ora a soli 239 euro, invece di 389 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.