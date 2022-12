Samsung Galaxy A33: in OFFERTA su Amazon è IMPERDIBILE (-31%)

Il Samsung Galaxy A33 è un vero e proprio riferimento della fascia media del mercato. Per chi vuole spendere meno di 300 euro, infatti, questo smartphone ha tutte le carte in regola per essere considerato come l’opzione giusta su cui puntare.

Con la nuova offerta Amazon, inoltre, il Samsung Galaxy A33 diventa ancora più conveniente e competitivo. Lo smartphone viene ora proposto al prezzo scontato di 269 euro invece di 389 euro con la possibilità, inoltre, di optare per l’acquisto in 5 rate da 53,98 euro, senza interessi.

In offerta ci sono diverse colorazioni. L’offerta a tempo limitato per il Samsung Galaxy A33 è davvero da cogliere al volo. Si tratta dell’occasione giusta per risparmiare il 31% su uno degli smartphone più equilibrati della gamma di casa Samsung. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Samsung Galaxy A33: il mid-range ora è al prezzo giusto

Il Samsung Galaxy A33 può contare su di una scheda tecnica davvero ottima. Lo smartphone presenta un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD e il SoC Exynos 1280 supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Da segnalare la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel e OIS. C’è anche la certificazione IP67 per l’impermeabilità ad acqua e polvere oltre ad una batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un’autonomia superiore alla media. C’è anche Android 13 come sistema operativo con garanzia di un supporto software futuro di lunga durata.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy A33 al prezzo scontato di 269 euro invece di 389 euro. C’è anche la possibilità di puntare sull’acquisto in 5 rate mensili da 53,98 euro. L’offerta, a tempo limitato, è valida per diverse colorazioni dello smartphone.

