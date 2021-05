Sei in cerca di uno smartphone? Samsung Galaxy A32 è in offerta su Amazon a soli 231,10€. Il ribasso del 17% produce uno sconto esclusivo di 48,80€ che rende l'acquisto più favorevole.

Samsung Galaxy A32: uno smartphone con tutto al posto giusto

Samsung Galaxy A32 è uno smartphone semplice e moderno. Il suo design è lineare e in questa colorazione Awesome Violet non passa inosservato e lo rende giovanile e simpatico.

Montante un display Infinity U, lo stesso vanta una visione dei contenuti ottimizzata grazie ai suoi 6.4 pollici di ampiezza. La risoluzione Full HD+ aumenta la qualità di ciò che si visualizza andando a migliorare l'esperienza finale complessiva.

Per quanto riguarda il processore, invece, quello montato è un Octa Core che viene abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per consentire prestazioni fluide e dinamiche. La memoria, inoltre, è espandibile mediante MicroSD per ampliare gli orizzonti.

Spicca anche il comparto fotografico che è costituito da un sistema multicamera posteriore. Le lenti sono complessivamente quattro, quella principale ha una risoluzione di 48 megapixel mentre le altre tre lenti hanno una risoluzione di 2 e 8 megapixel per scattare in modalità ultra grandangolare, macro e di profondità. Ammontano a 13, invece, i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie.

La batteria è un'altra caratteristica degna di nota visto che vanta un valore tipico di 5000mAh e garantisce un'autonomia più che quotidiana.

Samsung Galaxy A32 è acquistabile su Amazon a soli 231,10€ in colorazione Awesome Violet.

