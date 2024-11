Samsung Galaxy A26 è sempre più vicino: ammiratelo in questo video

Samsung Galaxy A26, prossimo smartphone economico della serie Galaxy A, porterà con sé specifiche tecniche interessanti e un design al passo con i tempi.

Gli ultimi render, pubblicati in esclusiva dai colleghi di Androidheadlines, ci permettono di avere un’idea più chiara circa il possibile impatto estetico del nuovo smartphone Samsung di fascia bassa.

Samsung Galaxy A26: cosa sappiamo al momento

Immagini

In queste immagini, la zona frontale del Samsung Galaxy A26 ospita un display piatto da 6,64 pollici con un notch a goccia per la fotocamera anteriore. Le cornici sono uniformi, ad eccezione di quella inferiore che risulta più spessa.

Sul retro, Samsung Galaxy A26 dovrebbe includere un modulo verticale per le tre fotocamere, con il flash LED posto subito di fianco. Il design della zona posteriore e dei profili dello smartphone segue uno stile piatto, mentre una particolarità interessante è rappresentata dalla cosiddetta “Key Island”, vale a dire la sezione più sporgente del lato destro, dove rintracciamo i pulsanti di accensione e del volume.

Sebbene non ci siano ancora dettagli certi sui materiali utilizzati, è probabile che Samsung Galaxy A26 segua lo stesso approccio dei modelli precedenti, come il Galaxy A25, con una scocca posteriore in plastica. Per quanto riguarda altre caratteristiche, il telefono dovrebbe includere uno slot per la SIM sul lato sinistro ed una porta USB Type C, ma sembra definitivamente escluso il jack audio da 3,5 mm. Le dimensioni trapelate finora indicano 164 x 77,5 x 7,7 mm, con uno spessore che raggiunge i 9,7 mm includendo le fotocamere posteriori.

Sul piano delle prestazioni, Samsung Galaxy A26 potrebbe essere alimentato dal chip Exynos 1280, accompagnato da 6 GB di RAM e Android 15 con l’interfaccia One UI. Inoltre, ci si aspetta che il prezzo rimanga competitivo, simile a quello del predecessore: 299,99 dollari al momento del lancio negli Stati Uniti. Proprio riguardo alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy A26, non ci sono al momento informazioni disponibili ma, come sempre, vi terremo aggiornati.