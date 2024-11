Samsung Galaxy A36 sta arrivando e promette selfie di qualità eccellente

Pare che Samsung voglia apportate notevoli miglioramenti anche nella qualità fotografica dei suoi dispositivi di fascia media, in base a quanto apprendiamo dalle anticipazioni relative alle fotocamere presenti a bordo dei prossimi Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36.

Entrambi i modelli, infatti, dovrebbero vantare una fotocamera frontale rinnovata, pensata per migliorare la resa finale dei selfie.

Nuova fotocamera frontale per Samsung Galaxy A36

In particolare, Samsung Galaxy A36 sarà dotato di una fotocamera anteriore da 12 MP, il che potrebbe sorprendere trattandosi di una risoluzione leggermente inferiore rispetto ai 13 MP dei modelli precedenti. Tuttavia, la maggiore ottimizzazione di questo sensore garantirebbe netti miglioramenti nei colori e nelle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, sottolineando come il lavoro di Samsung si stia concentrando più sull’effettiva qualità che sulla mera risoluzione.

Il dato che stupisce maggiormente, però, è un altro: Samsung Galaxy A36 e Galaxy A56 potrebbero condividere la medesima risoluzione per la fotocamera selfie, ma le specifiche tecniche dei due sensori rimarrebbero comunque differenti. Resta da capire quanto tale disparità sarebbe percepibile nell’uso quotidiano ma, in ogni caso, entrambe le fotocamere frontali dovrebbero rappresentare un miglioramento rispetto ai sensori scelti per i modelli di passata generazione.

Venendo alla fotocamera principale, Samsung Galaxy A36 si preannuncia con a bordo un interessante sensore da 50 MP, mentre i dettagli sugli obiettivi ultrawide e macro sono ancora incerti. Non è escluso che la società decida di mantenere questi componenti invariati rispetto ai precedenti modelli, continuando a dare priorità alle fotocamere principali ed a quelle frontali. Samsung potrebbe inoltre adottare un approccio di tipo graduale, aggiornando un tipo di fotocamera alla volta con ciascuna nuova generazione della serie Galaxy A.

Per quanto riguarda la data di uscita, Samsung non ha ancora ufficializzato nulla ma l’annuncio e la successiva commercializzazione di Galaxy A36 e Galaxy A56 sono previsti per la primavera del 2025.