Samsung Galaxy A23: sconto del 38% grazie al Red Friday MediaWorld

Il Samsung Galaxy A23 è l’ultimo medio gamma appartenente alla fascia economica presentato dall’azienda coreana a fine 2022. I suoi principali punti di forza sono la fotocamera stabilizzata, l’autonomia ben superiore alla canonica giornata di utilizzo, l’esperienza d’uso dettata dall’interfaccia di Samsung e la presenza del jack audio per le cuffie, sempre più una rarità al giorno d’oggi. Il prezzo? Con l’ ultima offerta del Red Friday MediaWorld è sceso a 213,99 euro, per effetto dello sconto superiore al 38%. In più le spese di spedizioni sono gratuite.

Samsung Galaxy A23 in sconto del 38% sul sito di MediaWorld

A questa fascia di prezzo di solito si chiedono tre cose: un design moderno, una fotocamera in grado di regalare scatti da condividere sui social e un’autonomia superiore alla media. Con il nuovo Galaxy A23, sembra che Samsung abbia voluto andare oltre, senza limitarsi al compitino. Iniziando dal comparto camere, dove la fotocamera principale è da 50MP nonché stabilizzata otticamente, un’autentica rarità nella fascia di prezzo tra i 200 e 250 euro. Anche la batteria è di per suo eccezionale, dato che si ha la possibilità di raggiungere i due giorni di autonomia con una sola carica. Molto piacevole anche il design, completato da un display da 6,6 pollici con refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass 5.

Menzione particolare infine per la goduriosa esperienza d’uso offerta dalla One UI, l’interfaccia personalizzata di Samsung per il sistema operativo Android. Non è facile trovare qualcosa di paragonabile con un budget inferiore ai 300-250 euro.

Approfitta ora del Black Friday estivo di MediaWorld per portare a casa il Samsung Galaxy A14 in offerta a 213,99 euro anziché 349,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.