Samsung Galaxy A22 5G: ad appena 162€ è un'occasione IMPERDIBILE

Samsung Galaxy A22 5G, ad un prezzo di vendita incredibilmente basso, ha tutte le carte in regola per essere il best buy del momento. Ottimo display, foto e video degni di nota e connessione ad internet super veloce sono difficili da rintracciare su telefoni che la concorrenza propone in questa specifica fascia di mercato.

Occasioni del genere capitano raramente, devi approfittarne subito: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto clamoroso del 35%, lo Samsung Galaxy A22 5G sarà tuo con poco più di 162 euro ed un risparmio pari a ben 87 euro.

Smartphone Samsung Galaxy A22 5G in offerta su Amazon al minimo storico

Nella zona frontale del Samsung Galaxy A22 5G trova spazio un bellissimo schermo Infinity-V con diagonale da 6,6 pollici e risoluzione FullHD+: dettagli nitidi e colori vivaci per la migliore fruizione possibile. Il processore octa-core viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, con possibilità di espansione tramite microSD fino ad 1 TB.

Stiamo parlando di uno smartphone Samsung Dual Sim, con pieno supporto per la fulminea connettività 5G. Sul retro individuiamo poi la tripla fotocamera, con flash LED e sensore principale da 48 MB per scatti sempre all’altezza della situazione. Termina il quadro generale una mega batteria da 5000 mAh, grazie a cui sarai in grado di coprire agevolmente tutta la giornata.

Non perdere questa opportunità di risparmio, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Samsung Galaxy A22 5G: oltre ad un sostanzioso risparmio, lo riceverai in pochi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.