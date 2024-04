Samsung Galaxy A15: il telefono economico che PIACE a soli 124€

Perché spendere sempre un sacco di soldi per un telefono quando oggi puoi averne uno molto interessante e che non rinuncia proprio a nulla a un prezzo stracciato. Il Samsung Galaxy A15 128GB è in offerta speciale su eBay. Acquistalo adesso a soli 124,79 euro, invece di 199,90 euro.

Si tratta di un’ottima promozione che ottieni inserendo il Coupon PSPRAPR24 nella sezione Codici Sconto prima della conferma del pagamento. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo con eBay e se scegli PayPal come metodo di pagamento hai anche il Tasso Zero.

Samsung Galaxy A15: tutto quello che ti serve a 124€

Con il Samsung Galaxy A15 128GB hai tutto il necessario per una vita smart con il tuo telefono. Il display Super AMOLED da 6,5 pollici è semplicemente fantastico. Vivi un’esperienza di visione fluida e brillante grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz.

La tripla fotocamera da 50MP rende ogni scatto un piccolo capolavoro, anche se non sei un esperto di fotografia. Tutto è spinto dal potente processore Octa-Core e dalla batteria da 5000 mAh con ricarica ultra-rapida. Cosa stai aspettando?

Il suo design minimale lo rende anche bello da vedere e piacevole da usare. Sta in una mano e la scocca elegante e sottile restituisce un senso di sicurezza e resistenza oltre che un’ottima presa. Acquistalo adesso a soli 124,79 euro, invece di 199,90 euro. Puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal.