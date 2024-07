Samsung Galaxy A15 in PROMO FOLLE a 124€ solo su Amazon

Se vuoi uno smartphone che costi il meno possibile ma che regali comunque ottime prestazioni allora non devi assolutamente perderti questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy A15 a soli 124,88 euro, invece che 199,90 euro.

Con questo sconto del 38% oggi puoi risparmiare la bellezza di 75 euro. Davvero niente male. Grazie a un ottimo scomparto hardware e una grande capacità di archiviazione rimane ancora uno dei migliori smartphone a costo contenuto. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A15: lo smartphone al miglior prezzo

Se vuoi uno smartphone dal costo non eccessivo sicuramente questo è uno dei migliori. Samsung Galaxy A15 si presenta con un bellissimo display Super AMOLED da 6,5 pollici FHD+ è una frequenza di aggiornamento velocissima fino a 90 Hz. Ha una bassa emissione di luce blu e un’ottima luminosità che lo rende perfettamente visibile anche alla luce del sole.

Monta un potente processore Octa-core supportato da 4 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 128 GB che potrai espandere con una microSD fino a 1 TB. Possiede una batteria gigante da 5000 mAh che dura a lungo e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP per scatti spettacolari.

Oggi tutto questo lo potrai avere a una cifra veramente bassa. Dunque non perdere tempo, vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A15 a soli 124,88 euro, invece che 199,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.